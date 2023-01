Eredivisie wil gokverbod in contracten voetballers: ‘Dan is het maar duidelijk’

Profclubs bellen VVCS na gokcijfers

Meerdere clubs uit het betaalde voetbal hebben maandag naar aanleiding van de cijfers over gokken contact gezocht met de VVCS. Ze willen van de spelersvakbond advies en informatie. ,,Het balletje is wel een beetje gaan rollen na gisteren”, zegt Evgeniy Levchenko , voorzitter van de VVCS. ,,Clubs nemen contact met ons op, onder meer met vragen over contracten van spelers. Of daar wel of niet iets is opgenomen over gokken op wedstrijden. Dat zijn ze meteen gaan checken. In de toekomst zal daar denk ik beter naar gekeken worden bij het afsluiten van contracten.”