Eredivisieclubs ontvangen bijna helft minder NOW-steun

Petrovic kritisch op dolende degradatie­kan­di­daat Willem II: ‘Onaccepta­bel als we zo worden geslacht’

20 februari Willem II verloor vrijdagavond met 0-6 in eigen huis van FC Utrecht. Iedereen moet lopen, werken en dekken, zei trainer Zeljko Petrovic in aanloop naar deze wedstrijd. Daar was weinig van te zien, erkende hij na de wedstrijd aan de pers.