Eredivisieclubs willen duels verplaatsen voor Formule 1 in Zandvoort

De clubs in de eredivisie willen de voorlaatste speeldag van dit seizoen verplaatsen naar zaterdag 2 mei 2020. Dit in verband met de verwachte drukte rond en de vele aandacht voor de Grand Prix Formule 1 op zondag 3 mei in Zandvoort.