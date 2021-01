Eredivisietopscorer Danilo start op de bank vanwege familiebezoek in Brazilië

Danilo zit vandaag op de bank omdat hij pas donderdag terugkeerde uit Brazilië. De topscorer van de eredivisie wilde na 8,5 maand zijn familie bezoeken, ondanks dat hij dan bij terugkomst in quarantaine moest. ,,Hij wilde zo graag terug. Hij accepteerde de gevolgen en daarom hebben we hem laten gaan. Op zulke momenten is het mens belangrijker dan de topscorer. We hebben nog genoeg wedstrijden deze maand waarin hij wel belangrijk kan zijn voor ons”, aldus trainer Ron Jans bij ESPN.

Jans kan niet beschikken over aanvoerder Wout Brama, die eerder in de week op de training een spierblessure opliep. Issah Abass, die tot het einde van het seizoen wordt gehuurd van FSV Mainz 05, is er ook niet bij omdat hij in afwachting is van zijn tewerkstellingsvergunning.