Eric Gudde's afscheid bij de KNVB: ‘Het meest raakte me toen mijn zoon zei: Pap, zullen we teruggaan naar ons oude leven?’

Van Gaal na moeizame zege in Riga: ‘Niet koud gehad, maar wel geërgerd’

8 oktober Louis van Gaal had het vanavond in Riga ondanks een temperatuur van 3 graden niet koud, maar had zich wel geërgerd aan zijn ploeg. ,,Ik heb te veel persoonlijke fouten gezien en zag veel passes breed gaan, terwijl we veel vaker de diepte hadden moeten zoeken.”