Erik ten Hag blij met duidelijkheid: ‘Moeilijk om Ajax te verlaten na deze ongelooflijke jaren’

,,De duidelijkheid is belangrijk. Maar ik heb nu maar één interesse en dat zijn deze laatste vijf wedstrijden. Ik wil mijn tijd hier positief afsluiten door de competitie te winnen. Daarmee kwalificeren we ons direct voor de Champions League. Ajax hoort daar", aldus de coach op de website van Ajax. ,,Het zal moeilijk zijn om Ajax te verlaten na deze ongelooflijke jaren.”

Op de website van Manchester United voegt hij daaraan toe: ,,Het is een grote eer om benoemd te worden tot manager van Manchester United en ik ben enorm enthousiast over de uitdaging die voor me ligt. Ik ken de geschiedenis van Manchester United en de passie van de fans, en ik ben absoluut vastbesloten om een ​​team te ontwikkelen dat in staat is om het succes te leveren dat ze verdienen.”

Edwin van der Sar

Edwin van der Sar, algemeen directeur van Ajax, spreekt zijn dank uit aan Ten Hag: ,,Vier en een half jaar is een mooie tijd, maar we hadden Erik graag langer bij Ajax gehouden. Hij gaat de stap maken naar een van de grootste clubs ter wereld, in een fantastische competitie. We zijn Erik veel dank verschuldigd voor wat hij tot nu toe bij Ajax heeft bereikt, maar we zijn nog niet klaar. Aan het eind van het seizoen zal ik uitgebreider terugkijken op zijn vertrek. Voor nu gaat het om de finale wedstrijden van het seizoen waarin we allemaal de landstitel mee naar huis willen nemen.”