Erik ten Hag en Ajax zetten zich schrap voor revanche van Borussia Dortmund: ‘Die 4-0 zint ze natuurlijk niet’

Ajax mocht dan in het thuisduel geen kind hebben gehad aan Borussia Dortmund (4-0), dat betekent niet dat de Amsterdammers favoriet zijn voor de return in Duitsland. Integendeel, stelt coach Erik ten Hag.

Door Johan Inan



,,Ik zie Dortmund nog steeds als favoriet”, antwoordde Ten Hag op de vraag of de favorietenrol is gekanteld nu Ajax de Duitsers in het thuisduel ondersteboven speelde en daarmee de koppositie en een beter onderling resultaat opeiste.

,,Ik heb al eerder gezegd: wij hebben voor niemand angst. Geen enkele ploeg vindt het fijn om tegen Ajax spelen, maar we moeten wel weten waar we staan. Wij zullen morgen extra goed moeten zijn. Dortmund is namelijk op revanche belust. Zij zullen iets extra’s geven. Daarom moeten wij dat ook doen. Dat betekent niet dat we bang moeten zijn, maar we zullen wel meer moeten doen om in balbezit te komen en te blijven.”

Marco Rose, trainer van Dortmund, liet al weten dat Dortmund uit een ander vaatje zal tappen. De coach besluit daar ook toe na contact met Frank Wormuth, de Duitse coach van Heracles die met een fellere spelopvatting een manier vond om Ajax zaterdag in bedwang te houden.

Quote Soms moeten we de schroom meer van ons af gooien en niet verwachten dat de scheids­rech­ter fluit Erik ten Hag

Ten Hag: ,,Wij kunnen zelf ook fel spelen. Soms moeten we de schroom meer van ons af gooien en niet verwachten dat de scheidsrechter fluit. Dat was tegen Heracles ook twee keer het geval. Dan moeten we meedogenlozer zijn.”

Strategieën

,,We hebben bij Dortmund meerdere strategieën kunnen ontdekken. Daar moeten we op voorbereid zijn en verder moeten we de wedstrijd zelf ook goed lezen. Die 4-0 zint ze natuurlijk niet. Dan kun je een reactie verwachten. Zij hebben een ontzettend goede ploeg. Dus er staat wat te gebeuren. We moeten zorgen dat we de regie krijgen”, aldus Ten Hag, die van jongs af aan liefhebber is van het Duitse voetbal en uitkijkt naar de kraker. ,,Wie niet? Hier doe je het voor. Een geweldige ambiance, een goed veld, twee goede elftallen op het veld. Zeker voor degenen op het veld zal het genieten worden.”

De coach van Ajax kan in het Signal Iduna Park met zijn sterkste formatie aantreden. Noussair Mazraoui, de rechtsback die zaterdag ziek was en ontbrak in Almelo, is met Ajax afgereisd naar Dortmund en keert normaliter terug aan de aftrap.

Bekijk hieronder de Ajax-video's: