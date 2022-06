Erik ten Hag kaapt Tyrell Malacia weg voor de neus van Peter Bosz en bezorgt Feyenoord miljoenen

Door Mikos Gouka



Toen Manchester United zich maandagavond in Rotterdam bij Frank Arnesen meldde om Tyrell Malacia weg te halen bij Feyenoord, moest de technisch directeur zich bedwingen om met zijn gekwetste knie niet toch een vreugdedansje te maken. Feyenoord wil voor het einde van deze maand heel graag alvast één transferklapper maken om de financiële cijfers nog wat op te kunnen krikken en de deal met Olympique Lyon was al dagenlang akelig dicht bij de afrondende fase. Maar een speler van Feyenoord naar Manchester United in plaats van naar Lyon, dat betekent meer geld voor de Rotterdammers en daarbovenop meer uitstraling. Eindelijk heeft er weer een topclub naar de Kuip gekeken om een speler over te nemen.