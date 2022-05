Erik ten Hag over nieuwe klus in Manchester: ‘Ronaldo is een gigant, natuurlijk wil ik hem er graag bij houden’

Manchester United

,,Vanaf dinsdag treed ik in dienst bij Manchester United. Ik ben met Ajax overeengekomen dat ik niet meevlieg naar Curaçao. Ik meld me voor het eerst bij mijn nieuwe club, omdat daar in de voorbereiding op het nieuwe seizoen nog een en ander geregeld moet worden. De invulling van de staf, voorbereiding en selectie moet in mijn ogen uiterst secuur gebeuren. De club moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Daarin moet ik ook mijn stempel drukken. Vakantie? Wellicht dat daarna nog ruimte is om de tank even vol te maken. Dat moet eigenlijk wel.