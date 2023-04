ESPN bijt van zich af na ontbreken netten bij Feyenoord-tribune: ‘Niet onze verantwoordelijkheid’

Sportzender ESPN meent dat het ‘de wereld op zijn kop’ is om de zender deels verantwoordelijk te houden voor het incident van woensdagavond, tijdens de bekerwedstrijd tussen Feyenoord en Ajax. Ajacied Davy Klaassen raakte gewond door een vanuit het publiek gegooid voorwerp, op een plek in het stadion waar geen netten hingen vanwege de tv-registratie.

,,De clubs zijn verantwoordelijk voor de veiligheid in het stadion en de burgemeester voor de ordehandhaving”, legt een woordvoerder van ESPN uit. ,,Het besluit om op sommige plekken geen netten op te hangen is een beslissing van Feyenoord in samenspraak met de politie. Wij gaan daar niet over. Dit is een misverstand dat uit de wereld moet.”

,,Helaas zien we de laatste tijd te veel voorbeelden, zoals bij FC Groningen en PSV, dat het fout gaat met supporters”, aldus de woordvoerder. De zender maakt zich desgevraagd ook af en toe zorgen over de veiligheid van de eigen medewerkers in de stadions. ,,Natuurlijk maken we ons daar ook zorgen over en daar zijn we ook al langer over in gesprek. Net zoals we over veel andere zaken werkoverleg hebben. De samenwerking met de clubs is goed.”

Feyenoord en Ajax troffen elkaar op 22 januari ook in De Kuip, toen voor een competitieduel. De Rotterdamse club had indertijd overal hoge netten opgehangen tussen de tribunes en het veld, om te voorkomen dat supporters voorwerpen richting het veld konden gooien. Door de netten werd ESPN gedwongen om de camera’s hoger te installeren. Televisiekijkers klaagden vervolgens over het hoge camerastandpunt.

Maatregelen

Feyenoord denkt na de gebeurtenissen van gisteren na over maatregelen. ,,We gaan goed analyseren en evalueren hoe we dit kunnen voorkomen en hoe we hiermee omgaan”, aldus directeur Dennis te Kloese. ,,Zodat dit soort dingen in de toekomst niet meer gebeurt. Want dit is bijzonder schadelijk voor ons als organisatie, voor het imago van onze supporters en voor ons elftal.”

Feyenoord speelt zondagavond weer thuis, in de eredivisie tegen RKC Waalwijk. Vier dagen later komt AS Roma naar De Kuip voor de kwartfinale van de Europa League. Italiaanse supporters zijn dan niet welkom. Feyenoord startte afgelopen dinsdag met de kaartverkoop voor de eigen fans voor dit Europese duel.

Net als bij alle Europese thuiswedstrijden hingen woensdag aan drie van de vier zijdes van het veld hoge netten voor de tribunes. Alleen aan de kant waar de tv-camera’s staan, ontbraken de netten. Dat is ook de kant van Vak Z, de zogeheten parterre-tribunes pal langs het veld.

Volledig scherm Davy Klaassen krijgt een aansteker op zijn hoofd. © Pro Shots / Kay Int Veen

