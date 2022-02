Europees kampioene Vanity Lewerissa (30) heeft borstkanker: ‘We gaan ervoor, met gestrekte benen vooruit’

Vanity Lewerissa heeft borstkanker. Dat heeft de elfvoudig international van de Oranje Leeuwinnen vandaag laten weten via Instagram. De aanvalster uit Maastricht was onderdeel van de Oranje-selectie die in 2017 het EK in eigen land won.

,,Een pad dat je liever niet bewandelt in je leven. We gaan ervoor, met twee gestrekte benen vooruit. Lets beat this", schreef Lewerissa vanochtend op Instagram. In de reacties wensen tal van (oud-)speelsters haar sterkte, waaronder Kika van Es, Lieke Martens, Shanice van de Sanden, Sherida Spitse en Anouk Hoogendijk. De selectie van Oranje is momenteel in Le Havre, waar dinsdagavond nog de wedstrijd tegen Frankrijk wordt gespeeld op het Tournoi de France.

Lewerissa ruilde in de zomer van 2010 haar amateurvereniging WVV ‘28 in voor VVV-Venlo, om te gaan spelen in de Eredivisie Vrouwen. In totaal speelde Lewerissa achttien wedstrijden voor VVV-Venlo, waarin ze zes keer scoorde. Na één jaar vertrok ze naar Standard Luik, waar ze in vijf jaar tijd vijf keer kampioen werd. Daarna speelde ze vier jaar voor PSV en drie jaar voor Ajax. In de zomer van 2021 gaf ze aan te stoppen, maar kort daarna besloot ze terug te keren naar Standard Luik, om daar de lichting jongere speelsters met haar ervaring te helpen.



,,Enkele weken geleden kreeg onze speelster Vanity Lewerissa spijtig genoeg te horen dat ze aan borstkanker lijdt. Het is evident dat dit het sportieve aspect overstijgt en dat dit nieuws de volledige groep enorm heeft geraakt. De club, de staf en de speelsters zullen ten allen tijde achter haar staan om mee deze ziekte te helpen bestrijden. Vanity, we zijn er van overtuigd dat jouw sterke karakter je zal helpen om deze beproeving te doorstaan", laat Standard weten op de clubsite.

Lewerissa kwam elf keer uit voor Oranje. Op 6 maart 2015 debuteerde ze in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Finland (0–0). In de rest van 2015 speelde Lewerissa nog vijf interlands. Ze behoorde tot de selectie van Nederland voor het WK 2015 in Canada, maar kwam daar niet in actie. In heel 2016 werd vervolgens geen beroep gedaan op Lewerissa, mede door een blessure die ze in december 2015 opliep. De nieuwe bondscoach Sarina Wiegman riep haar begin 2017 na meer dan een jaar afwezigheid weer op voor het Nederlands elftal. Wiegman nam Lewerissa in juni 2017 op in de selectie voor het EK in eigen land. Ze deed tijdens dat toernooi een kwartier mee, in de laatste poulewedstrijd tegen België (2-1 winst in Tilburg) als vervangster van Vivianne Miedema.

