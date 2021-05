Even slikken voor romantici: plastic seizoenkaart verliest terrein

Door Dennis van Bergen



Voor romantici en verzamelaars zal de boodschap even slikken zijn. Gisteren maakte Bayern München bekend dat plastic seizoenkaarten en papieren wedstrijdkaartjes vanaf het nieuwe seizoen verleden tijd zijn bij de Duitse club. Toeschouwers komen, wanneer ze na de coronacrisis weer welkom zijn, alleen met een digitaal entreebewijs de Allianz Arena in. Voornaamste argument volgens Jan-Christian Dreesen, in Beieren verantwoordelijk voor ticketing: ,,Naast het besparen van de productie van plastic en papieren tickets, scheelt communicatie per e-mail ongeveer 350.000 brieven die voorheen per post werden verzonden.”