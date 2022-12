Evgeniy Levchenko over het zwaarste jaar uit zijn leven: 'Ik ben soms zo moe, dat ik mijn eigen gedachten niet eens kan onthouden’

NAC buigt achter­stand om en wint derby bij Willem II, Heracles te sterk voor Roda JC

NAC Breda heeft de Brabantse derby tegen Willem II in de Keuken Kampioen Divisie gewonnen. In Tilburg kwam de thuisploeg op voorsprong, maar vlak na rust keerden de bezoekers het tij met twee goals: 1-2. Koploper Heracles won in Kerkrade met 1-3 van Roda JC.

11 december