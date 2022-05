Evgeniy Levchenko ziet hoe de geschiedenis zich herhaalt: ‘Vrijheid is niet vanzelfsprekend’

Door Marijn Abbenhuijs



Hij legde een krans tijdens de nationale sportherdenking bij het Olympisch Stadion. En hij verschijnt vandaag op verschillende plaatsen om te spreken. Voor Evgeniy Levchenko, geboren in Oekraïne en opgegroeid in de voormalige Sovjet-Unie, zijn de dagen waarop wij in Nederland stilstaan bij ons oorlogsverleden betekenisvoller dan ooit. Hij, als voetballer naar Nederland gekomen, hier gebleven en tegenwoordig voorzitter van de spelersvakbond VVCS, leeft naar eigen zeggen in een surrealistische wereld. Waarin de oorlog in zijn geboorteland soms ver weg lijkt, maar tegelijkertijd zijn dagen beheerst.