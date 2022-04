Ex-Oranje-international Desiree van Lunteren houdt het na dit seizoen voor gezien

Van Lunteren is bezig aan haar twaalfde seizoen in de Pure Energie Eredivisie Vrouwen. Ze kwam 84 keer uit voor de Leeuwinnen, werd in 2017 Europees kampioen en speelde in 2019 met Nederland de WK-finale. Op haar palmares prijken ook drie landstitels en vier KNVB-bekers, gewonnen met AZ en Ajax.

Na acht jaar Ajax, met tussendoor één seizoen in de Duitse Bundesliga voor SC Freiburg, wilde ze wat anders en koos na haar zwangerschap voor PSV. ,,Ik was toe aan iets nieuws en wilde in Nederland actief blijven. PSV is een mooie en grote club, die kampioen wil worden. Dat is het enige dat telt en ik zie het als een uitdaging om daar een bijdrage aan te leveren”, liet Van Lunteren optekenen toen ze in maart 2021 voor twee seizoenen bij de Eindhovense club tekende.

Van Lunteren werd gehaald om meer creativiteit in de ploeg te brengen en om met haar jarenlange ervaring van meerwaarde te zijn. Als middenveldster bracht ze dat ook meteen. Toch liep het anders dan gehoopt. In de strijd om de landstitel en een ticket voor de Champions League is PSV voortijdig afgehaakt en maandag ging de bekerfinale verloren. De multi-inzetbare Van Lunteren, die tot nog toe 25 keer voor PSV in actie kwam en momenteel clubtopscorer is, dient naar nu blijkt haar contract dus niet uit.