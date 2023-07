Ex-profvoetballer Mendes da Silva moet gevangenis in voor cocaïnehandel en omkoping

Voormalig profvoetballer David Mendes da Silva (40) verdwijnt voor zeven jaar achter de tralies vanwege cocaïnehandel en omkoping. Hij had volgens de rechter een ‘leidinggevende rol’.

Justitie koppelde Mendes da Silva aan drie partijen cocaïne - 1584 kilo in totaal, goed voor een straatwaarde van zo’n 119 miljoen euro - die via Schiphol, de Rotterdamse haven en per auto het land zijn binnengesmokkeld.

De oud-voetballer ontkende betrokkenheid aanvankelijk stellig, maar dat veranderde twee weken geleden tijdens de behandeling van zijn strafzaak. Hij zei dat hij ‘bepaalde mensen te dichtbij had laten komen’. Deze mensen zouden misbruik hebben gemaakt van zijn ‘goedheid’.

Tien jaar geëist

Het Openbaar Ministerie, die de verdachte een 'spin in het web’ noemde, eiste tien jaar cel. Een eis die advocaat Sander Janssen bij een ‘grote jongen’ in de drugswereld vond passen, maar zeker niet bij zijn cliënt. Hij stelde dat de rol van Mendes da Silva veel kleiner is geweest dan justitie doet voorkomen.

Hij betoogde bijvoorbeeld dat Mendes da Silva niets te maken had met de grootste partij cocaïne, 1329 kilo in een container vol Braziliaanse koffiebonen, waar hij aan wordt gelinkt. De drugs waren namelijk al in beslag genomen op het moment dat de oud-profvoetballer zou zijn gevraagd om iets te regelen.

Johan Cruijff

Mendes da Silva zei ‘geraakt’ te zijn door de eis, maar besefte dat hij zélf de verkeerde keuzes heeft gemaakt. ,,Zoals Johan Cruijff altijd zei: elk nadeel heb zijn voordeel. Deze vervelende ervaring zal ik meenemen om wat goeds te doen voor de maatschappij.”

