Excelsior-captain Redouan El Yaakoubi kiest voor andere band: ‘Ik wil de boodschap allesomvattender maken’

,,Laat ik vooropstellen dat ik het heel belangrijk vind dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Ik wil de boodschap alleen nog krachtiger en allesomvattender maken. Ik vind dat er respect moet zijn voor iedereen, ook voor mensen die er misschien net iets anders tegenaan kijken”, zei hij na de ruime nederlaag in de Johan Cruijff Arena.

Ook El Yaakoubi is fel tegen homofobie en andere vormen van discriminatie. ,,Ik ben helemaal voor het feit dat iedereen moet worden geaccepteerd zoals diegene is en dat iedereen zijn eigen gedachtegoed kan dragen”, vertelde hij na afloop van de wedstrijd. ,,Soms heb ik alleen het gevoel dat sommige thema’s worden opgedrongen in de voetballerij. Ik vind dat ik daar zelf ook een keuze in mag maken.”

De boodschap van OneLove (Ons voetbal is van iedereen) is de volgende: ‘Voetbal moet voor iedereen zijn, ongeacht zijn culturele achtergrond, ras, seksuele voorkeur of religie’. OneLove is gestart als een campagne van het Nederlandse voetbal en benadrukt dat alle voetballiefhebbers minimaal één ding gemeen hebben: de liefde voor het voetbal.

El Yaakoubi steunt die boodschap dus, maar besloot toch de band niet te dragen. Hij hoopt op begrip voor zijn beslissing. ,,Vorig jaar droeg ik hem wel, maar dit keer ben ik op mijn strepen gaan staan. Wij als aanvoerders hebben daar ook een eigen keuze in. Ik heb ook mijn eigen normen en waarden. Ik hoop dat dat ook gerespecteerd wordt, zoals ik die ook van anderen respecteer. Ik wil de boodschap krachtiger en allesomvattender maken”, zei El Yaakoubi, die zijn beslissing al had gemaakt voordat vanmiddag duidelijk werd dat Feyenoord-captain Orkun Kökçü de band niet wenste te dragen uit geloofsovertuigingen. Gernot Trauner droeg daarom de aanvoerdersband bij Feyenoord tegen AZ.

,,Het geloof speelt ook bij mij een rol, maar ik heb deze keuze niet laten afhangen van Orkun. Ik heb hier de afgelopen dagen al over nagedacht. Het gaat voor mij om respect voor ieders normen en waarden. Ik denk dat er heel veel problemen zijn in de wereld. Ik denk dat er veel onderwerpen onderbelicht zijn, zoals armoede en honger. Ik hoop dat vooral het woord respect naar voren komt. Ik ondersteun het op een andere manier, op mijn manier.”

Steun van Excelsior: ‘Hij had een goed statement’

De club steunde El Yaakoubi en besloot, in tegenstelling tot Feyenoord, niet iemand anders tot captain te benoemen. ,,Ik vond dat hij een goed statement had en begreep zijn punt”, aldus coach Marinus Dijkhuizen, die zelf wel een speldje in de regenboogkleuren droeg. ,,Het is natuurlijk ook niet zo dat wij hier als club tegen zijn. Redouan heeft hierin zijn eigen beweegredenen en daarin heb ik hem als trainer gesteund.”

Eerder dit jaar deed El Yaakoubi al niet mee aan een actie waarbij aanvoerders een band droegen om stil te staan bij de oorlog in Oekraïne. El Yaakoubi stelde dat hij oorlogen in andere landen niet minder belangrijk wilde maken. ,,Dat zijn onderwerpen waarbij ik denk: er is meer problematiek in de wereld die onderbelicht blijft. Bepaalde politieke onderwerpen komen de voetballerij in. Zoals gezegd: ik vind dat iedereen respect moet hebben voor elkaar en dat we elkaar gelijk moeten behandelen.”

El Yaakoubi maakt zich vaker sterk maakt voor maatschappelijke thema’s. Hij heeft ook een eigen stichting in zijn woonplaats Utrecht, waarmee hij kansarme jongeren de mogelijkheid wil bieden om meer uit zichzelf te halen.

