Excelsior doet met zege op Go Ahead Eagles uitstekende zaken in degradatiestrijd

Excelsior heeft uitstekende zaken gedaan in strijd om lijfsbehoud. De Rotterdammers boekten een 2-1 overwinning op middenmoter Go Ahead Eagles en knokten zich daarmee weer boven de degradatiestreep.

Het was uiteindelijk Julian Baas die het publiek op de banken kreeg en zijn ploeg naar drie belangrijke punten schoot. De middenvelder kreeg de bal na 65 minuten voor de voeten en knalde hard en hoog raak. De explosie die volgde op de tribunes maakte duidelijk hoe groot de Rotterdamse behoefte was aan drie punten.

Want Excelsior snakte naar een overwinning in de felle strijd om lijfsbehoud, dat is duidelijk. Dankzij de zege op Go Ahead wipten de Rotterdammers over voornaamste concurrent FC Emmen heen. Excelsior heeft nu 27 punten en staat daarmee op de veilige vijftiende plaats, met twee punten meer dan de nummer zestien. Go Ahead drong in de slotfase nog wel aan en kreeg mogelijkheden om de stand gelijk te trekken, maar Excelsior hield stand.

De cijfers van de eredivisie

Couhaib Driouech brak de ban op Woudestein. De Marokkaanse aanvaller, die de afgelopen maanden nog zo onfortuinlijk was in de afronding, tikte na gerommel achterin bij Go Ahead Eagles de 1-0 op het scorebord. Het was de tweede treffer van het seizoen voor de jonge buitenspeler.

Lang mocht Excelsior, waar de naar Feyenoord vertrokken Mats Wieffer aandachtig toeschouwer was, echter niet genieten van de voorsprong. De bal bleef na een hoekschop hangen in het zestienmetergebied van de Rotterdammers, die Willum Willumsson de gelijkmaker tegen de touwen zagen rammen. Excelsior-doelman Stijn van Gassel, die zijn ploeg voor rust met een katachtige safe nog op de been hield, moest een antwoord schuldig blijven. Toch greep Van Gassel in blessuretijd alsnog de hoofdrol, door een keiharde poging van Willumsson te keren.

Dankzij Baas kwam er dus uiteindelijk alsnog een winnaar op Woudestein. Go Ahead is door de nederlaag nog niet helemaal veilig in de eredivisie. De voorsprong op de degradatiestreep bedraagt vijf punten.

