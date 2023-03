Excelsior komt El Yaakoubi tegemoet: ‘Vraag om OneLove-band te dragen, brengt hem in verlegenheid’

,,Hoewel we zowel als club als als aanvoerder de boodschap ondersteunen, zal onze aanvoerder Redouan el Yaakoubi, in lijn met de eerdere OneLove-campagne, een band dragen met de tekst ‘Respect’ in plaats van ‘OneLove’", aldus Excelsior in een statement.

,,Redouan is een voorvechter van gelijkheid in de wereld en iemand die een algeheel maatschappelijk respect nastreeft. Iemand die zich, middels zijn eigen maatschappelijke stichting Durf te Dromen, dagelijks inzet voor een eerlijkere samenleving waarin iedereen de kans krijgt om te excelleren. Toch brengt de vraag om de OneLove-band te dragen hem in verlegenheid. Iets wat we in de context van wat hij elke dag bijdraagt aan verbinding en gelijkheid binnen de club en in zijn omgeving, willen respecteren.”

Volledig scherm Redouan el Yaakoubi © ANP / ANP

El Yaakoubi draagt de band net zoals collega-captain Orkun Kökçü van Feyenoord liever niet, zo liet hij tijdens een eerdere actie in oktober van vorig jaar ook al blijken. Ook toen droeg hij een band met ‘Respect’ erop. Daar zei hij toen over: ,,Ik vind dat er respect moet zijn voor iedereen, ook voor mensen die er misschien net iets anders tegenaan kijken.”

Volgens algemeen directeur Daan Bovenberg voelt het niet goed El Yaakoubi “te verplichten zich te uiten op een manier waarop hij zich niet comfortabel voelt”.

'Geraakt door de ophef’

Excelsior kreeg toen de nodige kritiek te verduren, iets waar de club duidelijk mee in de maag zat. „De afgelopen dagen zijn wij onbedoeld middelpunt geworden van een discussie die haaks staat op de uitgangspunten en kernwaarden die wij als club hanteren en intern hoog in het vaandel hebben staan”, schreef algemeen directeur Daan Bovenberg toen. „Dit statement is niet bedoeld als een boodschap vol afgewogen woorden om een nieuwe discussie te starten over goed of fout. Over voors en tegens. Deze boodschap is bedoeld om aan te geven dat de ophef ons raakt. Als club. Als team. Als mens. Laat duidelijk zijn dat noch Redouan noch de club zich distantieert van alles waar de OneLove-campagne voor staat. Er is bij ons nooit een discussie geweest over het niet willen uitdragen van deze boodschap.”

Maandag werd al bekend dat Kökcü zondag in de wedstrijd tegen Ajax met een aangepaste band gaat spelen. Hierop zal de tekst ‘respect, voor iedereen’ te lezen zijn.