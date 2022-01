Excelsior Maassluis op bezoek bij Ajax

Heracles in gesprek met boze supporters over terugkeer Vloet

De clubleiding van Heracles Almelo gaat vanavond met diverse supportersgroepen in gesprek over de terugkeer van Rai Vloet. Een deel van de achterban vindt het onacceptabel dat de 26-jarige middenvelder weer meedoet bij Heracles, zo’n twee maanden nadat Vloet betrokken is geweest bij een dodelijk ongeval. Vloet keerde vorige week terug op het trainingsveld en viel zaterdag in tijdens de uitwedstrijd tegen NEC (0-0).

