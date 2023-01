Excelsior slaat op de valreep toe en presenteert linksback met verleden bij Paris Saint-Germain

Feyenoord-tar­get Van den Belt bewijst waarde voor koploper PEC Zwolle

PEC Zwolle heeft goede zaken gedaan in de strijd om promotie. Op bezoek bij Roda JC werd er met 1-2 gewonnen, waardoor de Zwollenaren in ieder geval voor één dag 9 punten voorsprong hebben op nummer 2 Heracles Almelo. Daarbij liet Thomas van den Belt nog maar eens zien waarom Feyenoord interesse in hem heeft.

12:17