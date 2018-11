Excelsior verlengt contract aanvoerder Koolwijk

Door Tim Niemantsverdriet



Koolwijk is een kind van de club. Hij doorliep de jeugdopleiding in Kralingen en brak er in 2007 door. Na omzwervingen bij NEC, FC Dordrecht en het Slowaakse AS Trencin keerde hij er in 2016 terug. Sindsdien is hij de onbetwiste aanvoerder.



De middenvelder had de club laten weten snel duidelijkheid te willen. ,,Ik ben 33, en heb daarom meer behoefte aan zekerheid. Er spreekt vertrouwen uit dat Excelsior ook met mij verder wil.”



Of het zijn laatste profcontract wordt, weet Koolwijk nog niet. ,,Ik ben nog fit, heb veel plezier in het voetballen. Over twee seizoenen zien we wel verder.”