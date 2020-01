Faber vindt verval bij PSV te groot: ‘Wel je afspraken nakomen’

Slordig PSV begint 2020 met pijnlijk gelijkspel in Venlo

15:05 De problemen bij PSV houden ook in 2020 nog aan; de ploeg van trainer Ernest Faber verspeelde in het eerste competitieduel van het nieuwe jaar meteen dure punten door gelijk te spelen tegen VVV: 1-1. Denzel Dumfries maakte in blessuretijd nog gelijk.