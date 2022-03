Faillissement hoofdsponsor ‘grote strop’ voor FC Groningen

,,Het is een grote strop voor de club”, zegt algemeen directeur Wouter Gudde. ,,We hebben lange tijd de hoop gehad dat er nog een regeling zou volgen waarbij we in ieder geval nog een deel van het sponsorgeld tegemoet zouden kunnen zien. Die hoop is met het faillissement vervlogen. Dit betekent een grote financiële scheur in de broek. Bijna een miljoen euro is op onze omzet een substantiële bijdrage.”