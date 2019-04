Een meerderheid van het Nederlandse voetbalpubliek denkt dat Ajax Juventus uitschakelt. Ik vermoed dat de meeste stemmers Erik ten Hag en die prachtige verzameling voetballers over wie hij beschikt een warm hart toedraagt. Fans van Ajax, het is een slag mensen dat sterft van het zelfvertrouwen.



Wat ik denk? Kom ik zo op.`



Juventus in eigen huis de baas zijn, dat is nogal wat. Ajax-fans refereren aan de uitwedstrijd tegen Real Madrid. Als je Real in eigen huis kan verslaan, waarom Juve dan niet? Nou, bijvoorbeeld omdat Ronaldo in Turijn speelt. En omdat Juventus veel betere verdedigers heeft. En omdat er in Turijn een oerkracht bovenkomt - vraag maar na bij de spelers van Atletico Madrid. Juventus was in de achtste finales een wervelwind. Een in Madrid opgelopen achterstand van 2-0 werd door Ronaldo en de zijnen vrij eenvoudig omgebogen.