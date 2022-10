FC Den Bosch en TOP Oss meerdere seizoenen zonder uitfans in onderlinge duels

Het gaat om een besluit van de twee clubs, de KNVB, de gemeenten, het OM en de politie. “De betrokken partijen willen hiermee uiten dat de mensen die zorgen voor geweld en agressie, niet welkom zijn. Voetbalwedstrijden horen plaats te vinden in een veilige omgeving en sportieve sfeer. Dat onderstreept iedereen. Voetbal is een sport die mensen wil verbinden, een stadion een plek voor familie en voetballiefhebbers”, valt er te lezen in een verklaring.

Het besluit is genomen ,,in het besef dat een kleine groep het verpest voor de voetbalsupporter die wel voor een positieve voetbalbeleving is”. De volgende ontmoeting tussen de twee Brabantse clubs is op 3 februari, in Oss. Pas in het seizoen 2026-2027 worden supporters van de bezoekende club weer toegelaten.