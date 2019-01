FC Den Bosch geeft Dordrecht pak slaag en wint periodetitel

Ricksen: Ik blijf de rest van mijn leven in een hospice

15:40 Fernando Ricksen gaat ervan uit dat hij de rest van zijn leven doorbrengt in een hospice in Schotland. De oud-voetballer van onder meer Fortuna Sittard, Zenit St. Petersburg en Glasgow Rangers is te ziek om nog naar huis te gaan. Hij lijdt al enige jaren aan de ongeneeslijke ziekte ALS.