FC Den Bosch, RKC Waalwijk én TOP Oss in de play-offs? Dat gebeurde pas een keer eerder

In de geschiedenis van het betaald voetbal kwam het maar een keer eerder voor dat deze drie Brabantse clubs zich tegelijkertijd plaatsten voor de play-offs. Dat was in het seizoen 2007-2008. Destijds moest runner-up RKC Waalwijk de titel op doelsaldo aan FC Volendam laten, eindigde FC Den Bosch als derde en plaatste TOP Oss zich via een achtste plek voor het ‘toetje’.

Toch bleef Brabants succes uit. TOP Oss strandde al in de eerste ronde tegen Helmond Sport en FC Den Bosch een ronde later tegen PEC Zwolle. RKC Waalwijk kwam uiteindelijk nog het dichtst in de buurt bij een plekje in de eredivisie, maar de Waalwijkers legden het in de finale af tegen promovendus ADO Den Haag.

Ranglijst

Door het winnen van de tweede periodetitel heeft FC Den Bosch zich al verzekerd van een play-offticket. RKC Waalwijk en TOP Oss moeten zich via de ranglijst zien te plaatsen. Naast de drie periodekampioenen (koploper FC Twente heeft ook een periodetitel) plaatsen de vijf hoogstgeklasseerde ploegen zich, de beloftenteams uitgezonderd. Dit is het resterende programma van de twee Brabantse ploegen, die onder meer nog allebei tegen Go Ahead Eagles uitkomen.

Resterend programma RKC Waalwijk en TOP Oss

RKC Waalwijk

Vrijdag 12 april, 20:00 uur: Jong AZ - RKC Waalwijk

Vrijdag 19 april, 20:00 uur: RKC Waalwijk - FC Dordrecht

Maandag 22 april, 14.30 uur: NEC - RKC Waalwijk

Vrijdag 26 april, 20.00 uur: RKC Waalwijk - Go Ahead Eagles

Vrijdag 3 mei, 20.00 uur: FC Eindhoven - RKC Waalwijk



TOP Oss

Zondag 14 april, 14.30 uur: Sparta - TOP Oss

Vrijdag 19 april, 20.00 uur: Roda JC - TOP Oss

Maandag 22 april, 14.30 uur: TOP Oss - Go Ahead Eagles

Vrijdag 26 april, 20.00 uur: TOP Oss - FC Dordrecht

Vrijdag 3 mei, 20.00 uur: Helmond Sport - TOP Oss