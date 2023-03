FC Den Bosch schaamt zich diep na recordnederlaag: ‘We zijn gewoon niet betaald voetbal waardig’

,,Dit is de grootste vernedering uit mijn loopbaan”, zei FC Den Bosch-speler Danny Verbeek (32) bij ESPN. ,,We misten vijf of zes spelers en dan blijkt meteen dat we niet meer betaald voetbal waardig zijn. Vanaf het begin was het heel slecht. Vanaf het begin van de wedstrijd wilde ik er eigenlijk al niet staan. De totale voetballogica die we als voetballers en als ploeg missen… Dan kun je Hans Klok voor de selectie zetten, maar dat gaat hem niet worden. Het was ongelooflijk.”