FC Den Bosch-trainer Erik van der Ven slaapt niet thuis na bedreigingen

Van der Ven was maandagochtend wel in stadion De Vliert om de training van zijn club te leiden. Daar was hij niet aanspreekbaar voor de pers. Ook alle verzoeken van cameraploegen om aanwezig te zijn bij de training werden door FC Den Bosch afgewezen.

,,We houden Erik even in de luwte na alles wat er gebeurd is”, zei clubwoordvoerster Ester Bal. Van der Ven kreeg zondag de hoon van een groot deel van voetballend en niet-voetballend Nederland over zich heen omdat hij Excelsior-aanvaller Ahmad Mendes Moreira een ‘zielig mannetje’ genoemd had.

Boetekleed

Dat gebeurde na de thuiswedstrijd van FC Den Bosch tegen Excelsior (3-3), die in de eerste helft geruime tijd stil lag na zware racistische beledigingen van uit het publiek in de richting van Mendes Moreira. Van der Ven verklaarde later dat hij met zijn opmerking niet doelde op de reactie van Mendes Moreira op die aantijgingen, maar op de ‘provocerende manier van juichen’ van de speler richting de M-side van FC Den Bosch nadat hij later in de wedstrijd Excelsior op 1-2 had geschoten.

,,Maar ik had dat niet moeten zeggen”, trok Van der Ven toen het boetekleed aan. Ondanks zijn excuses werd de coach later dus toch zo ernstig bedreigd dat hij een ander adres zocht om de nacht door te brengen.

Zwarte Piet

Mendes Moreira werd in het duel uit de Keuken Kampioen Divisie onheus bejegend door een deel van de aanhang van de thuisclub. Zo zongen de fans liedjes over Sinterklaas en Zwarte Piet en hij werd uitgemaakt voor k-neger, k-zwarte en k-katoenplukker. Ook leken er oerwoudgeluiden te worden gemaakt. Arbiter Laurens Gerrets besloot het duel enige tijd stil te leggen omdat Mendes Moreira hevig geëmotioneerd was. Na overleg in de catacomben werd de wedstrijd hervat. Niet veel later zette Mendes Moreira zijn ploeg op voorsprong (1-2). Het duel eindigde in 3-3.

In een eerste reactie wilde Van der Ven niets over het incident zeggen, behalve dat hij zich achter het statement van de club schaarde. Tegen FOX Sports liet hij gisteravond laat weten dat hij 'absoluut tegen racisme is'. Hij bood zijn excuses aan voor het feit dat hij Mendes Moreira een 'zielig mannetje' had genoemd. ,,Dat was niet zozeer over het feit dat hij zich aangevallen voelde, maar vooral meer over dat hij na het doelpunt provocerend naar onze supporters stond. Dat vond ik niet slim, omdat het spel al was stilgelegd. Toen lokte het eigenlijk een nieuwe reactie uit. Dat is de reden dat ik dat zei, en dat is achteraf niet slim. Het was niet om die jongen aan te pakken, want het lijkt mij een hele lieve en fijne jongen. Dat had ik niet moeten zeggen, maar het wordt op dit moment wel een beetje opgeblazen. Ik sta achter Mendes Moreira, honderd procent."



De KNVB kondigde vanmorgen bij Radio 1 een onderzoek aan naar de spreekkoren in De Vliert. In navolging van directeur Eric Gudde noemde Jan Bluyssen, manager competitiezaken van de KNVB, de racistische uitingen ‘ronduit walgelijk’. ,,Dit hoort niet op een voetbalveld thuis.”



Bluyssen zei er alles aan te doen om de daders op te sporen en te straffen. Maar de strafmogelijkheden zijn beperkt, voegde hij eraan toe. ,,We kunnen stadionverboden opleggen van 5 jaar en boetes van 450 euro. Daarnaast kunnen we via het tuchtrecht de club aanpakken als die nalatig is geweest. Dat zijn onze mogelijkheden.” Bluyssen wil daarom proberen de daders via het strafrecht te bestraffen. ,,Dan komen ze echt in de problemen in hun maatschappelijke leven. Dan zullen mensen wel nadenken om dit nog een keer te doen”, zo zei hij vanmorgen bij het Radio 1 Journaal.