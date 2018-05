FC Emmen: de trots van Drenthe

Depay trotse peetvader van zoontje Arias

10:42 Memphis Depay is trots om te mogen melden dat hij peetvader is geworden van het zoontje van PSV'er Santiago Arias. ,,Vandaag hebben we Thiago in de kerk in Medellín gedoopt. Ik ben zo trots! Jullie hebben altijd iemand om eeuwig op te leunen!"