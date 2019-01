FC Emmen onderuit tegen Fortuna Düsseldorf

Tussenbalans Geniet nog even van Doan, zolang het kan

18:51 In & uit Ilias Bel Hassani (AZ), Thomas Bruns (Vitesse) en Kaj Sierhuis (Ajax) moeten Groningen van de broodnodige kwaliteitsimpulsen gaan voorzien. Ajax-huurling Matteo Cassierra is teruggestuurd naar Amsterdam. De 21-jarige spits scoorde in tien eredivisieduels slechts één keer. Klus voor de coach Simpel: handhaving. Natuurlijk heeft Groningen meer kwaliteit dan pakweg De Graafschap, FC Emmen, Excelsior of NAC. Daar staat tegenover dat in de degradatiestrijd ook andere factoren een rol spelen. Houdt het bijvoorbeeld eindelijk eens op met de randzaken bij Groningen? En vooral: hoe gaat de jonge selectie van Buijs om met stress?