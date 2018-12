‘FC Emmen voegt meer toe aan eredivisie dan FC Twente’

‘Ons tempo tegen PSV heel de wedstrijd volhouden, daar zit alleen Liverpool tegenaan’

5 december Feyenoord zal als het aan trainer Giovanni van Bronckhorst ligt morgenavond in de wedstrijd tegen VVV weer als een komeet uit de startblokken schieten. Maar of de ploeg dan weer het niveau aantikt van de eerste helft tegen PSV, is nog maar de vraag. ,,Dat heel de wedstrijd volhouden, dat is maar voor weinig ploegen in Europa weggelegd. Ik denk dat alleen Liverpool daar tegenaan zit’’, zegt Van Bronckhorst.