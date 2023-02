FC Groningen en technisch directeur Mark-Jan Fledderus uit elkaar: ‘Hij verdient absoluut credits’

Het ontslag van Fledderus hing al maanden in de lucht. Zijn positie lag reeds onder vuur na het echec met de ontslagen trainer Frank Wormuth, die op voorspraak van Fledderus naar Groningen kwam. Aan het einde van vorig seizoen werd afscheid genomen van Danny Buijs, juist omdat Buijs en Fledderus samen niet door een deur konden. Omdat het de technisch directeur deze winter niet lukte extern een vervanger te aan te stellen voor Wormuth (assistent-trainer Dennis van der Ree werd doorgeschoven) en de prestaties van FC Groningen steeds slechter werden, groeide de onvrede over Fledderus.

Fledderus werd in 2019 technisch directeur bij FC Groningen. Met onder meer het terughalen van Arjen Robben beleefde Fledderus juist nog fraaie eerste jaren in de Euroborg, maar dit seizoen verkeert de club zoals gezegd in degradatiezorgen. De noorderlingen zijn hekkensluiter na nederlagen tegen concurrenten SC Cambuur en FC Volendam en werden tot overmaat van ramp door de amateurs van Spakenburg uitgeschakeld in de beker. Daardoor kwam de positie van Fledderus stevig ter discussie te staan. Er werd gewezen op de staat van de door Fledderus samengestelde selectie, die vooral leiderschap, een stukje agressie en ervaring lijkt te missen. De supportersvereniging van de club zegde begin deze maand het vertrouwen in hem al op.

Volledig scherm FC Groningen-coach Dennis van der Ree. © Pro Shots / Niels Boersema

Slaande deuren

Vanuit de club kwamen bovendien al langer klachten naar buiten over de manier waarop Fledderus te werk gaat. Hij zou allesbehalve een warme persoonlijkheid zijn en botste met tal van werknemers die met slaande deuren uit de Euroborg vertrokken. Fledderus was altijd bereid ver te gaan voor het zakelijke belang van FC Groningen, maar de afkeuring om die houding speelde hem steeds meer parten.

Quote Ik ben altijd strijdvaar­dig en had nog steeds de ambitie FC Groningen tegen de wind in vooruit te helpen, maar het houdt hier voor mij jammer genoeg op Mark-Jan Fledderus

,,Alles wat ik bij de club heb gedaan, is maar met één doel geweest: het belang dienen van FC Groningen", zegt Fledderus in een eerste reactie. ,,Ik ben een vechter en een knokker en geef nooit op, maar ik begrijp ook dat op een bepaald moment de uitkomst kan zijn dat je uit elkaar gaat. Ik ben altijd strijdvaardig en had nog steeds de ambitie FC Groningen tegen de wind in vooruit te helpen, maar het houdt hier voor mij jammer genoeg op. FC Groningen zal voor mij altijd speciaal blijven, dat was ook de reden dat ik hier in 2019 naar toe ben gekomen. Ik gun oprecht alles en iedereen bij de club het allerbeste voor de toekomst.”

FC Groningen liet de oud-middenvelder de transperiode nog afronden, maar heeft nu bij het sluiten van de markt genoeg gezien. Woensdag haalde Fledderus aanvallers Elvis Manu en Oliver Antman naar de club, terwijl verdedigers Mike te Wierik, Marin Sverko en doelman Jan Hoekstra juist vertrokken.

Reactie Wouter Gudde

Algemeen directeur Wouter Gudde licht de keuze voor het vertrek van Fledderus verder toe: ,,Wij zijn continu in gesprek met elkaar om te kijken wat er wel en wat er niet goed gaat. Zo ook weer na de afgelopen transferperiode. Voor ons was de conclusie dat er onvoldoende vertrouwen en perspectief is om de samenwerking voort te zetten. Dat vinden wij uitermate vervelend, want wij zijn Mark-Jan heel veel dank verschuldigd. Hij heeft ons in een financieel zeer moeilijke fase van de club enorm geholpen met heel goede transfers. Die credits verdient hij absoluut.”

