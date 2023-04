FC Groningen-icoon Jan van Dijk gelooft niet in wonder: ‘Ook de trainer scoort een dikke onvoldoende’

Na de twintigste nederlaag van het seizoen komt degradatie van FC Groningen naar de Keuken Kampioen Divisie akelig dichtbij. Mister FC Groningen Jan van Dijk heeft er na de verliespartij bij RKC (2-1) ook geen vertrouwen meer in. Opmerkelijk feitje: hij was 25 jaar geleden de laatste trainer die met de club degradeerde.

Komt dit nog goed?

,,Ik was aanwezig in Waalwijk. Tot de wedstrijd tegen RKC was ik nog steeds positief. Dit voelde als de nekslag. FC Emmen moet alles verliezen en wij moeten er drie winnen. Op basis waarvan zou dat gebeuren? RKC speelde op tachtig procent. De gemakzucht waarmee je in de duels gaat, met de kansen omgaat, daar zie ik geen meedogenloosheid in.”

Groningen op het randje van degradatie, hoe kan dat nou?

,,Groningen zou altijd tussen plaats vier en tien moeten eindigen. Ze hebben wat mindere seizoenen gehad, maar ze horen in het linkerrijtje. Na het vertrek van Ron Jans en scout Henk Veldmate is het alleen maar minder geworden. Daarna is directeur Hans Nijland weggegaan. Er zijn met eer en geweten nieuwe mensen neergezet, maar dat heeft helemaal verkeerd uitgepakt.”

Mag je de onervaren interim-trainer Dennis van der Ree hierop aanrekenen?

,,Absoluut. Als hij vindt dat hij die baan moet aannemen, moet je hem ook beoordelen als eredivisietrainer. Hij had ook ‘nee’ kunnen zeggen. Je stapt bij een club in die niet makkelijk is. Als het even tegen zit, zit ook alles tegen. Ook hij scoort honderd procent een dikke onvoldoende. Ik word er moe van dat hij zegt nog in een wonder te geloven. Hou toch op met die schijnbare positiviteit.”

Nu dreigt voetbal in de KKD, tegen Top Oss en Telstar...

,,Nog erger: we zijn altijd gewend geweest om in De Kuip, het Philips Stadion en de Arena te spelen. Straks moet je naar de Herdgang en de Toekomst, spelen voor 120 man. Dat is voor mij nog het meest pijnlijke. Maar clubliefde kent geen divisie. Ik zal ze blijven supporten, ben er nooit klaar mee.”

Is er nog iets positiefs te vinden bij FC Groningen?

,,Niet zo veel. Als ze degraderen, hebben ze nog best wat aanwas. Ik heb het zelf meegemaakt toen we degradeerden, 25 jaar geleden, nadat ik het overnam van Wim Rijsbergen. Toen hadden we het geluk dat we een goed tweede elftal hadden en kwamen we er weer bovenop. Dat is nu weer het geval, heb ik begrepen. Financieel krijg je een ongelooflijke deuk, dus de enige kans is opbouwen. Je hoopt op scenario's die je bij PEC en Heracles ziet, want je kan ook net als Roda JC en NAC jaren in de KKD blijven vastzitten.”