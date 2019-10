FC Groningen krijgt hekkensluiter RKC op bezoek

Malen scoort al weken als een malle

0:23 Donyell Malen oogde donderdagavond na de 1-4 zege van PSV op Rosenborg ontspannen. Met twee goals was het goudhaantje van de afgelopen weken weer eens de man van het scorebord, maar helemaal tevreden was hij nog niet. ,,We moeten eigenlijk gewoon lekker doorvoetballen na de 0-3, maar dat is niet helemaal gelukt. Uiteindelijk hebben we het na de 1-3 wel goed afgemaakt”, zei hij.