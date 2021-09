FC Groningen legt fans na ‘onacceptabel gedrag’ stadionverbod van vijf jaar op

De club uit de Eredivisie heeft via videobeelden achterhaald welke toeschouwer vlak voor het begin van de tweede helft een beker bier tegen het hoofd van Vitesse-doelman Markus Schubert gooide. Groningen zegt aan het identificeren van deze man te werken. Hij kan naast een boete van 450 euro ook een stadionverbod van zes jaar tegemoet zien.



,,We zijn met elkaar heel lang bezig geweest om de supporters weer naar het stadion te krijgen”, zegt algemeen directeur Wouter Gudde van FC Groningen. ,,Bij onze thuiswedstrijden was de sfeer tot dusver uitstekend, maar helaas is het woensdagavond omgeslagen door een aantal incidenten. Dat valt niet goed te praten. We balen hier enorm van. Het was voor ons een waardeloze avond, omdat een deel van de mensen onacceptabel gedrag heeft vertoond. Wij willen hiervoor onze oprechte excuses aanbieden aan tegenstander Vitesse én aan al onze supporters die overlast hebben ervaren.”

FC Groningen kreeg al voor rust twee rode kaarten en kwam ook op achterstand. De tweede helft begon een half uur later dan de bedoeling was, omdat Schubert vlak voor de hervatting werd geraakt door een beker bier uit het publiek. Daarna renden ook meerdere toeschouwers met ontbloot bovenlijf over het veld. Het zou gaan om een ontgroeningsactie van een studentenvereniging.

Ook vooronderzoek naar Go Ahead - PEC Zwolle

De aanklager betaald voetbal heeft een vooronderzoek ingesteld naar de ongeregeldheden bij de competitiewedstrijd tussen Go Ahead Eagles en PEC Zwolle. De IJsselderby moest zondag twee keer worden stilgelegd, omdat eerst supporters vanuit het uitvak stoeltjes op het veld gooiden en daarna ook vuurwerk werd afgestoken in de Adelaarshorst. De aanklager heeft ook al een vooronderzoek lopen naar de gebeurtenissen van zaterdag bij FC Utrecht - RKC Waalwijk.

In Stadion Galgenwaard besloot scheidsrechter Richard Martens het duel tijdens de eerste helft voor bijna een half uur stil te leggen, omdat supporters herhaaldelijk voorwerpen op het veld gooiden. In eerste instantie ging het om plastic glazen bier. Martens stuurde de spelers naar de kleedkamer nadat er ook aanstekers op het veld waren gegooid. “Je moet een keer een streep trekken”, zei Martens. ,,Als we hier niets aan doen, waar eindigt het dan?”

Een dag later moest zijn collega Kevin Blom de derby Go Ahead - PEC Zwolle twee keer voor korte tijd onderbreken vanwege onrust op de tribunes. De spelers bleven in Deventer wel op het veld staan. Op basis van de verklaringen van alle betrokken partijen heeft de aanklager in beide gevallen besloten een vooronderzoek in te stellen. Daar kan dan een straf uit komen voor de betreffende clubs.

