FC Groningen ontvangt 10.000 euro boete na wangedrag supporters tegen Cambuur

Willem van Hanegem is woedend op relschop­pers Feyenoord: ‘Als je voor rottigheid komt: opdonder­stra­len’

Willem van Hanegem is woedend over het aanstekerincident van gisteren, tijdens de Klassieker in de Kuip. ,,Je kan niet van deze club houden, zoals zo veel miljoenen mensen doen, en dan elke keer het verzieken voor de club,’’ zegt de Feyenoord-icoon in de nieuwe aflevering van de AD Willem & Wessel-podcast over de supporters die Ajacieden bekogelden.