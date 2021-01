FC Groningen ook bij hervatting seizoen nog zonder Robben

,,De enige waarvan we zeker weten dat hij er niet bij is, is Arjen Robben”, zei trainer Danny Buijs in aanloop naar de uitwedstrijd van zaterdag bij FC Utrecht. Van Azor Matusiwa, Patrick Joosten en Alessio Da Cruz is dat nog twijfelachtig. Deze drie spelers hebben de training hervat, maar Buijs moet nog beslissen of hij ze meeneemt naar Utrecht.

Robben beleeft vooralsnog weinig plezier aan zijn terugkeer als profvoetballer. De oud-international raakte in de eerste competitiewedstrijd tegen PSV geblesseerd en kwam daarna alleen nog even kort als invaller in actie tegen FC Utrecht. Robben besloot begin november een aangepast trainingsprogramma te gaan volgen, om zo fit genoeg te worden om wedstrijden te kunnen spelen. De nummer 10 van Groningen bekende in december dat hij een paar keer aan stoppen had gedacht. ,,Maar een stemmetje in mijn hoofd heeft me daarvan weerhouden. Ik ben sportman en wil zo graag nog spelen voor de club.”