FC Groningen op bezoek bij degradatiekandidaat VVV

Samenvatting Trek Matthijs de Ligt thuis tegen Gibraltar een keepers­shirt aan

31 maart Het Nederlands elftal is bezig met de WK-kwalificatie in een seizoen dat deze zomer eindigt met het EK. Oranjekenner Maarten Wijffels legt de ploeg bij elke interland langs de meetlat. Vier vragen en antwoorden over Gibraltar - Nederland.