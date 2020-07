FC Groningen promoveert Beuvink (21) tot hoofd scouting

Januari vol topduels: PSV de koning in deze sleutel­maand, Feyenoord dramatisch

27 juli De kaarten van het komende eredivisieseizoen kunnen zomaar eens in januari geschud worden. Liefst zes toppers staan gepland in de eerste maand van 2021. Bij PSV is het de laatste jaren geregeld vuurwerk, Feyenoord loopt de dagen na de jaarwisseling opvallend vaak tegen een flinke kater aan.