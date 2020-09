FC Groningen - PSV

Interview Noa Lang vastbera­den: ‘Ik wil het nu hier bij Ajax waarmaken’

10 september Noa Lang (21) ging deze weken bij Jong Oranje verder waar hij bij Ajax was gebleven: met excelleren. Zware concurrentie of niet, doorbreken in Amsterdam is het hoofddoel van de aanvaller. ,,Maar ik wil niet nog zo’n jaar als het vorige meemaken.”