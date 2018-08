FC Twente 'doet weer gewoon' en wint van Sparta

Door Dennis van Bergen



Alsof het een zomer als alle andere is geweest, slaat de trommelaar op Vak P gedecideerd op zijn instrument, in de eerste helft van FC Twente-Sparta. Even fanatiek als gewoonlijk, met het gevoel voor ritme dat hem wel is toevertrouwd. En dus zingen zijn mede-supporters vrolijk met hem mee. ‘Come on Twente Enschedéééé’, galmt het door de nagenoeg volle Grolsch Veste. Een avond, kortom, zoals ze die kennen in het oosten van het land. Nieuwe krant, oud geluid.



Niets is minder waar. Daarvoor is de laatste maanden te veel gebeurd bij de landskampioen van 2010. Wanbeleid, degradatie, een bijna-faillissement, personeelsleden die hun ontslag kregen. De entourage in Enschede verbloemt vanavond slechts de daadwerkelijke gemoedstoestand van FC Twente. Dat van een club die niets meer of minder is dan Telstar, Helmond Sport of RKC Waalwijk. Hun domein: de eerste divisie. Of, erger: de Keuken Kampioen Divisie.