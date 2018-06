FC Twente dreigt met aanvraag faillissement

De club is door de degradatie nog verder in financiële nood geraakt. De begroting is al flink teruggeschroefd: van 30 miljoen naar 18 miljoen. Maar er ligt ook nog een belastingclaim van 4,4 miljoen. Bovendien moet FC Twente de spelersagent van de in 2015 aan FC Porto verkochte Jesus Corona nog 6,3 miljoen nabetalen. Die beide vorderingen staan weliswaar als reservering op de balans, maar het geld is er niet.



En geld om een elftal samen te stellen dat weer rechtstreeks kan promoveren, is er evenmin. FC Twente wil daar geld voor vrijspelen door 25 procent van de aandelen van de club aan sponsoren te verkopen. Die transactie moet 14 miljoen euro opleveren. Maar de sponsors willen niet aan verliesfinanciering doen. Een aantal wil best over de brug komen, maar alleen met de garantie dat hun geld niet naar de gemeente of de fiscus gaat, maar volledig in nieuwe spelers wordt geïnvesteerd.