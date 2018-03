FC Twente één uitduel zonder supporters na afsteken vuurwerk

Van de Looi teleurgesteld na uitschakeling: ‘Het is geen zo­mer­avond­voet­bal’

28 februari Erwin van de Looi is er niet in geslaagd om voor de tweede keer in zijn trainersloopbaan de finale van de beker te bereiken. De oefenmeester van Willem II reageerde voor de camera's van FOX Sports teleurgesteld over zijn ploeg. ,,Het is geen zomeravondvoetbal, het gaat om de KNVB beker."