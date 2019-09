FC Twente - FC Utrecht

Heracles-RKC en mogelijk Osse derby in eerste ronde KNVB-be­ker

31 augustus In de eerste ronde van de KNVB-beker is het RKC dat mag afreizen naar Almelo voor een duel met mede-eredivisionist Heracles. Ook ligt een Osse derby in het verschiet voor TOP OSS, mits OSS’20 Jodan Boys verschalkt in de tweede kwalificatieronde.