FC Twente geeft raddraaiers levenslang

Directeur Erik Velderman wil ‘de verantwoordelijke individuen keihard aanpakken’. „We willen hen gewoon niet meer in ons stadion hebben.” Van de meesten is de identiteit inmiddels vastgesteld.



Na een desastreus verlopen seizoen werd de thuiswedstrijd tegen NAC (1-1) ontsierd door een groepje supporters die vuurwerk op het veld gooiden, op het speelveld klommen en geweld gebruikten tegen stewards. Velderman spreekt in klare taal over de incidenten: „Natuurlijk hebben wij er begrip voor dat er veel emotie is na dit verschrikkelijke seizoen. Die voelen we zelf ook. We weten ook dat niet iedereen daar op dezelfde manier uiting aan geeft. Maar wat er zondag is gebeurd, dat kunnen we nooit accepteren.”