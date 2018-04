FC Twente heeft volgens Pusic 'weinig tijd om te treuren'

Droom spat uiteen: Seedorf Stadion in Suriname te koop

20:17 Clarence Seedorf had in 2001 grootste plannen toen hij in Suriname een stadion van 4 miljoen gulden liet bouwen. Vier jaar geleden werd het complex al niet of nauwelijks meer gebruikt. Sinds gisteren is het Clarence Seedorf Stadion in Paramaribo te koop.