FC Twente kan niet profiteren van puntenverlies AZ op bezoek bij Excelsior

FC Twente heeft niet geprofiteerd van het puntenverlies van concurrent AZ. De nummer vijf van de eredivisie verslikte zich op een uitverkocht Woudestein in Excelsior, dat een bonuspunt pakte in strijd om lijfsbehoud (0-0).

FC Twente had nummer drie AZ op vier punten kunnen naderen, nadat de Alkmaarders vanavond niet verder kwamen dan een 1-1 gelijkspel tegen SC Heerenveen. De ploeg van Ron Jans wist echter opnieuw niet te winnen op vreemde bodem. Twente was in Rotterdam weliswaar de dominante ploeg, maar slaagde er niet in om dat overwicht uit te drukken in goals.

Daarvoor mocht Excelsior met name de nieuwe aanvoerder Stijn van Gassel bedanken. De doelman, die deze week na de OneLove-rel rond Redouan El Yaakoubi de aanvoerdersband overnam, hield dankzij enkele fraaie reddingen zijn doel schoon. Met name voor rust greep Van Gassel de hoofdrol. De grootste kans was voor Michel Vlap, wiens inzet van randje zestien knap uit de hoek werd getikt door de doelman. Ook Vaclav Cerny en Virgil Misidjan beten zich voor rust stuk op Van Gassel.

Volledig scherm Ramiz Zerrouki en Kenzo Goudmijn. © Pro Shots / Erik Pasman

Ook na de pauze was het Twente dat de openingstreffer het meest verdiende. Ricky van Wolfswinkel dwong Van Gassel met een harde kopbal nog tot het uiterste. Excelsior werd aan de overkant nauwelijks gevaarlijk. Een kopbal van Julian Baas, die hoog over het doel van Lars Unnerstall ging, was tekenend voor het aanvallend onmachtige optreden. In de slotfase ontsnapte Twente echter alsnog. Noah Naujoks kwam oog in oog met Unnerstall, maar de Duitse doelman hield zijn doel schoon.

Het was in de blessuretijd echter vooral Twente dat aandrong. Met kunst en vliegwerk haalde de thuisploeg het laatste fluitsignaal ongeschonden. Dankzij de remise sprokkelde Excelsior, waar aanvaller Marouan Azarkan afhaakte in de warming-up, opnieuw een belangrijk punt in strijd om handhaving. De nummer vijftien van de competitie heeft nu drie punten meer dan FC Emmen. De voorsprong op nummer zeventien FC Groningen, dat op een rechtstreekse degradatieplek staat, liep op tot zeven punten.

De cijfers van de eredivisie

Programma eredivisie

Stand eredivisie

