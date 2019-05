FC Twente kiest voor assistent García García als nieuwe trainer

Gonzalo García García wordt de nieuwe trainer van FC Twente. De 35-jarige was het afgelopen seizoen de assistent van Marino Pusic. Die werd onlangs aan de kant gezet, omdat de club ondanks de titel niet tevreden was over zijn werkwijze. García García tekent een contract van 1 jaar.

,,Bij een club als FC Twente is de rol van trainer een grote verantwoordelijkheid, die voel ik ook, maar ik ben er klaar voor”, zegt Garcia Garcia in een reactie. ,,Afgelopen seizoen heb ik de club goed leren kennen. Ik heb FC Twente op alle fronten van binnenuit kunnen ervaren. Het is een club met veel dynamiek, kijk alleen al naar de supporters.”

Met García García krijgt de promovendus net als een jaar geleden met Pusic een debuterende hoofdtrainer in het betaalde voetbal. Hij kwam vorig jaar in de zomer met technisch directeur Ted van Leeuwen mee vanuit Denemarken, waar hij de assistent was van John Lammers bij Esbjerg. Ook met die club promoveerde hij naar het hoogste niveau. Het is voor FC Twente de vierde keer in korte tijd dat de club een assistent doorschuift naar de eerste post. Dat deden de Enschedeërs eerder met Alfred Schreuder, René Hake en Marino Pusic.

Het was al vanaf het begin duidelijk dat FC Twente afkoerste op García García. Van Leeuwen ziet in hem een talentvolle trainer, die ondanks zijn weinige ervaring in staat is naast het team ook het individu beter te maken.

Papieren

García García is geboren in Uruguay, maar verhuisde op zijn veertiende naar Spanje. Hij heeft al jaren ook de Spaanse nationaliteit. Als speler heeft hij tal van clubs achter zijn. García García gold als een prachtige technicus, die voor de buitenwacht echter ook flegmatiek kon overkomen. De aanvaller kwam in 2005 naar Nederland waar hij speelde voor AGOVV, Heerenveen, Heracles, FC Groningen en VVV. In 2016 keerde nog heel even terug bij Heracles, maar door blessures werd dat geen succes en zette hij een punt achter zijn loopbaan. Hij behaalde zijn trainerspapieren in Spanje.